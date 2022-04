Premier złożył życzenia. "Wielkanoc w trudnych i niespokojnych czasach"

- Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas chciałoby po prostu wrócić do czasów sprzed 2020 roku, do normalności. Wierzę, że ta normalność powróci. Wierzę, że wrócą czasy pokoju i bezpiecznego rozwoju, ale by tak się stało musimy działać odpowiedzialnie i odważnie - powiedział szef rządu.