Premier za karą śmierci. "Odradzałbym mu"

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że w kwestii kary śmierci "nie zgadza się z nauką Kościoła" i popiera jej wprowadzenie w przypadku najcięższych przestępstw. - Wśród amerykańskich katolików toczy się ogromny spór o karę śmierci. Gdyby w Polsce zrobić sondaż, to duża część katolików w naszym kraju jest za wprowadzeniem kary śmierci. To osobiste przekonanie pana premiera. Być może odwołuje się do części swojego elektoratu. Nie wiem czy w Polsce potrzebujemy takiego elementu dyskusji. Ja osobiście jestem przeciwny zmianom w tym obszarze. Mamy dość innych tematów światopoglądowych, które dość dzielą Polskę. Gdybym był doradcą pana premiera, to odradzałbym mu proponowanie takiego tematu - komentował w programie "Newsroom WP" ks. prof. Andrzej Kobyliński, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

