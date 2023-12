Premier Tusk zdąży na szczyt UE-Bałkany Zachodnie. Znamy nieoficjalny termin zaprzysiężenia nowego rządu

Dodaje, że dla części państw UE "Bałkany to jeden pakiet" potencjalnych kandydatów do wejścia do Wspólnoty - tzw. pakiet rozszerzeniowy. - Państwa bałkańskie trochę się zatrzymały, jeśli chodzi o ścieżkę wchodzenia do UE. Nie dokonały w ostatnich latach znaczącego postępu, a niektóre - jak Serbia - wręcz się cofnęły. W Albanii z kolei rośnie determinacja. Dlatego na najbliższym szczycie powinien zostać wysłany nowy sygnał w tej sprawie. Być może nowe otwarcie - podkreśla dr Marcin Zaborowski.