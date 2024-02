Premier Słowacji straszy. "Zachód zmierza do najgorszego rozwiązania"

- Będziemy rozmawiali o sytuacji na Ukrainie, także o bezpieczeństwie w naszej części Europy, o sytuacji bezpieczeństwa w ogóle. A więc bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Mówiłem wielokrotnie, że to jest w tej chwili mój priorytet, i to będzie dzisiaj temat, który będziemy szczegółowo omawiali - skomentował nadchodzącą wizytę we Francji Duda.