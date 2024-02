Rosjanie nabrali wody w usta. Media przemilczały niewygodną rocznicę

Temat drugiej rocznicy inwazji był przemilczany przez przedstawicieli władz i media, by nie zwracać uwagi na to, że Rosji mimo dużych strat nie udało się osiągnąć ogłoszonych wcześniej celów strategicznych wojny, ani nawet zająć całego obwodu ługańskiego i donieckiego na wschodzie Ukrainy - oceniają analitycy z amerykańskiego think tanku.