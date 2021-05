Premier przed Trybunałem Stanu? Hermeliński o decyzji Banasia: słuszne posunięcie

- To, co zrobiono, w moim przekonaniu, to ewidentne naruszenie konstytucji - zaznaczył, odnosząc się do organizacji wyborów kopertowych. Jednocześnie dodał, że nie wierzy, by doszło do pociągnięcia do odpowiedzialności rządzących, biorąc pod uwagę "polityczne zaangażowanie prokuratury".