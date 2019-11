Premier oburzony materiałem TVN o Beacie Szydło: "Szczyt manipulacji"

TVN pokazał ostatnio, że gangster i neonazista miał kontakt z politykami PiS, w tym z byłą premier Beatą Szydło. "Czy można w tak podły sposób zestawiać ludzi o nieposzlakowanej opinii z przestępcami?" - pyta teraz na Twitterze szef rządu Mateusz Morawiecki.

Jak ujawnili dziennikarze "Superwizjera", na jednym z filmów grupy Bad Company na Facebooku można zobaczyć jak członkowie gangu witają się z politykami PiS: Beatą Szydło, Antonim Macierewiczem i Janem Szyszko. Do spotkania doszło, gdy ówczesna premier wraz z ministrami sprawdzała, jak wygląda usuwanie skutków nawałnicy w Rytlu.

Beata Szydło oburzona. Dziennikarz TVN odpowiada

Do słów Szydło odniósł się w TVN Bertold Kittel, jeden z autorów reportażu. Zapewnił, że nie ma wątpliwości, iż "Beata Szydło nie kontaktuje się z ludźmi pokroju Olgierda L. (wielokrotnie karanego gangstera i neonazisty - przyp. red.)". Zwrócił jednak uwagę na pracę służb ochraniających najważniejsze osoby w państwie.

- Chciałbym, żeby urzędnicy rządowi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, albo pan premier Mateusz Morawiecki, powiedzieli to jasno: tak, za bezpieczeństwo w państwie odpowiadają amatorzy i nie wiemy, jak to się stało, że do tego doszło - zaznaczył.