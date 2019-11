WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Beata Szydło + 2 michał kamiński#Newsroom 54 min. temu Beata Szydło podaje rękę gangsterowi. Michał Kamiński komentuje Beata Szydło, Jan Szyszko i Antoni Macierewicz spotkali się w Rytlu z ludźmi, którzy okazali się gangsterami. Była premier zapowiedziała... Rozwiń No co teraz komentowany kolejny re … Rozwiń Transkrypcja: No co teraz komentowany kolejny reportaż śledczy Tvn-u W którym to jest Sytuacja Od której w rytm Beata Szydło Antoni Macierewicz Jan Szyszko uścisnęli ręce Między innymi gangstera inną nazisty Jest ja tylko pokażę komentarz byłej pani premier Tutaj Beata Szydło napisała sugerowanie że przypadkowe spotkanie z ludźmi i Bluza wolontariuszami Kontaktami Z gangsterami jest obrzydliwym kłamstwem Co stosować Kroki prawa Nie myślę Ja myślę że to pani premier Kiedy mi się zdarza występować w Premii Źródła jeżeli ktoś sugerujesz Bardzo niefortunnie Ale niezawinionego przez Beatę Szydło ale oczywiście nie Ford Fakturze Ludzie o których ona miała prawo nie mieć pojęcia jaki Doszło do takiego spotkania No nie czynił W końcu pozycji że pani premier Ma jakieś kontakty z gangsterami z gangsterami miał kontakty co widzieliśmy i to jest nie porównanie W prawo Według polityków pis-u kryształowy Nie pani Beata Więc ja tutaj absolutnie uważam że teraz Rozumie Pan marszałek Senatu niefortunna sytuacja która się mogła