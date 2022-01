Premier obiecuje oszczędności po obniżce VAT-u. Na ile można liczyć?

Ogłoszona przez premiera tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżkę stawek VAT na żywność, gaz i nawozy do 0 proc., na prąd i ciepło do 5 proc. i na paliwo do 8 proc. Ma ona wejść w życie 1 lutego i obowiązywać przez pół roku. Według premiera tylko obniżenie do zera stawki VAT na żywność pozwoli zostawić w portfelu ok. 45 zł.