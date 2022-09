Premier na włosku. Co sądzą Polacy?

Wyborcy PiS chcą Morawieckiego

Bardzo pozytywne dla Mateusza Morawieckiego wyniki sondażu - traktujące o jego przyszłości - są wśród samych wyborców PiS. Aż 100 proc. zwolenników tej partii uważa, że Morawiecki powinien pozostać na stanowisku premiera. Z tego więcej niż co ósmy pytany chce by szef rządu został "na pewno". Gorzej sytuacja wygląda z tymi badanymi, którzy na PiS nie głosują. Tu co siódmy chce odejścia stojącego na czele polityka.