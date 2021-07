Prawnik ostro o Patryku Jakim. "Główny propagandzista antyeuropejski"

Trybunał Konstytucyjny na wniosek premiera bada kwestię nadrzędności prawa polskiego nad unijnym. Zdaniem Patryka Jakiego w UE "trwa proces odbierania wpływu Polaków na własne państwo". - Ja uważam Patryka Jakiego za głównego propagandzistę antyeuropejskiego w tym temacie. Ten pan chce grać na prostych uczuciach, że "oto olaboga ktoś nas atakuje i musimy się przed tym bronić". (...) To jest niepoważne. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jako suweren zdecydowaliśmy się, że chcemy tam być. A Polska ma wszelkie narzędzia, żeby uczestniczyć w pracach legislacyjnych, żeby przedstawiać swoje postulaty, żeby wychodzić z inicjatywami, tylko tego nie robi - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Marcin Matczak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. - Ja bym chciał, żeby Patryk Jaki, zamiast płakać, że ktoś za nas decyduje, wziął się do roboty i zaczął decydować. (...) W Brukseli są otwarte drzwi, niech tam jedzie i tam go wysłuchają. Nasz rząd jest jednak pasywny, więc wygodnie jest mówić, że "oni za nas decydują". Nie, Unia Europejska jest instytucją, gdzie wszystkie państwa mają możliwość współdecydowania - podsumował prof. Matczak.