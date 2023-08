Pracownicy TVP "ukrywają się przed Polakami". "To jest największa kara"

- 10 kwietnia 2010 roku spadł tupolew pod Smoleńskiem. To był trzeci rok rządów Platformy i PSL-u. Wiecie, kto moich kolegów wysyłał z "Wiadomości" do Smoleńska? Redaktor (Jacek - red.) Karnowski. To tak jakby dziś "Wiadomości" prowadził (Tomasz - red.) Lis, mniej więcej. Wtedy to było możliwe, nie było żadnego problemu - mówił. - To nie są te same światy - podkreślił.