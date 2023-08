Kukiz nie wytrzymał. Nagle przerwał rozmowę

Forsowana przez Pawła Kukiza ustawa o sędziach pokoju wciąż nie weszła w życie. Poseł jeszcze do niedawna obiecywał, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie przegłosuje jego postulatu, to nie wystartuje z PiS w wyborach. O głośnych zapowiedziach Kukiz mówił w rozmowie z dziennikarką "GW". Doszło do ostrej wymiany zdań.