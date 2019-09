Poznań. Mniej religii w szkołach. "Wszyscy skorzystali"

Uczniowie klas maturalnych w Poznaniu mają jedną, zamiast dwóch godzin lekcji religii. To efekt porozumienia między miastem a kurią. - Nie mam sygnałów, aby dyrektor którejś ze szkół z tego nie skorzystał - mówi WP Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty poznańskiego magistratu.

- Początkowo chcieliśmy wprowadzić możliwość zmiany w klasach pierwszych, ale ostatecznie dotyczy ona maturzystów - dodaje Foligowski. To wynik rozmów z przedstawicielami kurii.

Mniej religii w szkołach. Decyzje biskupów

Na podobne rozwiązanie zgodzili się również hierarchowie w kliku innych miastach. W Warszawie czy Łodzi dyrektorzy mogą teoretycznie zmniejszyć liczbą lekcji religii we wszystkich klasach, ale za każdym razem muszą oddzielnie wnioskować o to do biskupa.