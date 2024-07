Pożary w Polsce, zatrzymania w Ukrainie. Mamy stanowisko służb

- Współpracujemy ze służbami ukraińskimi. To naturalne, że służby ze sobą kooperują. Tym bardziej, jeśli chodzi o potencjalną działalność rosyjskich siatek wywiadowczych, które werbują ludzi do agenturalnej działalności. Ale nie chcemy tego komentować. Dlatego, że służby rosyjskie bardzo chcą wiedzieć, za które sznurki ciągniemy i z którymi nitkami do kłębka idziemy. Rosjanie chcą wiedzieć o naszych ruchach i co polskie służby wiedzą. Służby działają i pracują. I to jest najważniejsze - mówi Wirtualnej Polsce Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.