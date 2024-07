Gigantyczny pożar w Gdańsku. Na miejscu wciąż ok. 100 strażaków

- W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 60 zastępów, czyli ponad 120 strażaków. O poranku na miejscu tych zastępów jest ok. 40, to jest ok. 100 strażaków - mówi Wirtualnej Polsce kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.