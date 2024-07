Skradziono urządzenia, którymi można sparaliżować pociągi. Służby sprawdzają rosyjski trop

Na monitoringu, którego fragment publikujemy, widać, jak mężczyzna znika w głębi. Po chwili wyłania się, niosąc dwie skrzynki. Dopiero w tym momencie podchodzi do niego dozorca, którego wcześniej nie było na portierni. Po krótkiej rozmowie wypuszcza przyjezdnego. Ten wkłada pakunki do bagażnika taksówki i odjeżdża. Później okaże się, że były to dwa komplety urządzeń systemu radiołączności kolejowej służące do prowadzenia ruchu pociągów.