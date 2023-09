Radio-stop i zatrzymane pociągi. NIK każe szefom PKP PLK oddać premie

Postęp we wdrożeniu GSM-R monitoruje Urząd Transportu Kolejowego. Według ich danych daleko jeszcze do osiągnięcia celów. Urządzenia GSM-R posiada 1945 pojazdów kolejowych, ale jednocześnie do wyposażenia pozostało 2523 pojazdów. W nowy system zainstalowano na 1947 km linii kolejowych, a na 11,3 tys. km linii czeka na takie wyposażenie.