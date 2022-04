Pożary na Syberii przeszkodzą w ataku na Ukrainę? "Dla Putina najważniejsza jest wojna, a nie lasy"

Co roku na terenie Syberii mają miejsce pożary. Ogień pojawia się w tym regionie Rosji między wiosną a jesienią, jednak dotychczas był w miarę szybko gaszony. Tym razem jest inaczej, a żywioł nieustannie pochłania kolejne obszary. Syberyjskie pożary są groźne nie tylko dla zamieszkujących region ludzi i zwierząt. Wysoka temperatura prowadzi do topienia się wiecznej zmarzliny, co skutkuje uwalnianiem się do atmosfery dwutlenku węgla oraz metanu.