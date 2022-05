Pożary komisji poborowych. Rosyjska TV pokazała mapę

Wiosenny pobór armii Putina

Rosyjskie wojsko przeprowadza dwa pobory - wiosną i jesienią - kiedy to rekrutuje mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat, którzy mają odbyć roczną służbę w siłach zbrojnych. W kwietniu Rosja ogłosiła wiosenny pobór do wojska, planując, że do 15 lipca br. zgłosi się 134 tys. 500 mężczyzn.