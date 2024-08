Pożar w Proletarsku. "Tam są nasi chłopcy. Wynośmy się stąd"

Stan nadzwyczajny po ataku Ukrainy

Według ostatnich danych pożar strawił już 22 z 74 zbiorników. Każdy ma 5 tys. ton pojemności. Według szacunków składowane jest tam paliwo o wartości ok. 200 mln dolarów (ok. 18 mld rubli) - co stanowi całoroczny budżet przeciętnego rosyjskiego miasta.