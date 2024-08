Rosjanie nie radzą sobie z pożarem. Płonie 18 mld rubli

Rosyjskie media twierdzą, że strażacy nie radzą sobie z gaszeniem pożaru. Ze względu na bijące od pożaru duże ciepło nie są w stanie bliżej podjechać wozami strażackimi . Według mediów jednym najbardziej prawdopodobnych rozwiązań to czekać, aż całe paliwo się wypali .

Niezależny rosyjski portal "The Moscow Times" wylicza, że straty powstałe w wyniku pożaru mogą być porównywalne z rocznym budżetem przeciętnego rosyjskiego miasta .

Płonący skład paliw to 74 zbiorniki o pojemności 5 tys. ton każdy. Jak wyliczył Jarosław Trofimow, główny korespondent ds. zagranicznych "Wall Street Journal", całkowity koszt składowanego w Proletarsku paliwa wynosi około 200 mln dolarów. W rosyjskiej walucie, to będzie ok. 18 mld rubli.