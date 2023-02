Pożar na największym wycieczkowcu świata. Ewakuowano 2 tys. osób

Icon of the Seas to gigantyczny wycieczkowiec budowany dla Royal Caribbean International - jego długość to 365 metrów, pomieści 7,6 tys. gości w 2805 kajutach. Statek znajduje się obecnie w fińskiej stoczni Meyer Turku, gdzie trwają prace nad jego wykończeniem. Zgodnie z planem wycieczkowiec zostanie oddany do użytku w 2024 roku.