Powtórka z Wielkiego Głodu. Ukraińcy umierają w męczarniach

Czy Ukrainie grozi Wielki Głód?

W obliczu braku wody i jedzenia, mieszkańcy Mariupola są od tygodni zmuszeni do życia w średniowiecznych warunkach. Topili śnieg, by mieć wodę, a potrawy gotowali na otwartym ogniu. To wszystko w sytuacji, gdy na zewnątrz temperatura wynosiła -11 st. C. By znaleźć nieco ciepła, we wnętrzach wielu budynków rozpalane są ogniska. Mieszkańcy palą to, co akurat znajdą pod ręką.