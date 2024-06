Powstanie nowa partia na prawicy? Jakubiak reaguje śmiechem

Czy powstaje w Sejmie, a może poza Sejmem, nowa partia na prawicy? - z takim pytaniem Michał Wróblewski zwrócił się do gościa programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce posła Marka Jakubiaka z Kukiz'15. Polityk zareagował śmiechem. - Pewnie powstanie - odparł. Prowadzący przypomniał, że jak wynika z informacji WP, Jan Krzysztof Ardanowski i Jarosław Sachajko chcą stworzyć koło poselskie, a docelowo klub parlamentarny. Niewykluczone, że politycy powołają też nową partię. - Jeśli chodzi o Jarka Sachajkę, to jest on posłem Kukiz'15 i nic nie wskazuje na to, żeby przestał nim być. Stanowimy bardzo silną grupę polityczną, mimo że jest nas tylko trzech. Natomiast pan Krzysztof Ardanowski rozmawia z nami, nie ma co tego ukrywać. Budzi nasz szacunek od samego początku, jesteśmy z nim w kontakcie od lat. A biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteśmy w polityce dla umizgów, to te rozmowy trwają - wyjawił gość programu "Tłit". - Jak będzie w przyszłości? Nigdy nie mów "nigdy", nigdy nie mów "na pewno", wszystko się okaże. To jest polityka - dodał Jakubiak.