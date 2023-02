Powstaje nowa partia. Wiceminister nie krył zaskoczenia

Patryk Michalski opisał w Wirtualnej Polsce plany utworzenia nowej partii. Agrounia Michała Kołodziejczyka ma ją współtworzyć z Porozumieniem, którym od niedawna kieruje Magdalena Sroka. W programie "Tłit" Michał Wróblewski pytał o komentarz Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości i posła Solidarnej Polski. - Każdy ma prawo. Jest w Polsce wolność tworzenia partii politycznych. To zaskakujące. Mówiono, że Agrounia mruga do PSL-u, mówiło się, że to przybudówka koordynowana przez spin-doktorów PO - komentował Michał Woś. - Nie sądzę (by ta partia była zagrożeniem dla Zjednoczonej Prawicy - red.). To marginalne ruchy. Nikogo nie można bagatelizować. Zjednoczona Prawica ma dobry program dla rolników, natomiast Porozumienie szuka sposobów na przetrwanie. Być może to sojusz pod następny sojusz (z PSL - red.). My przygotowujemy się do wyborów jako Zjednoczona Prawica - dodał.