Powrót do szkół. Szef ZNP Sławomir Broniarz o starszych dzieciach

- Mamy część, która choruje, ale zdecydowana większość ma się dobrze. Nie było alternatywy dla klas I-III. Ta młodzież nie może być edukowana zdalnie, uczona przy pomocy internetu - mówił w programie "Newsroom" Sławomir Broniarz. Stwierdził, że powrót do szkół najmłodszych dzieci to była decyzja jedyna możliwa, ale powinna być korygowana, poprawiana. Padło także pytanie o powrót do stacjonarnej nauki dzieci z klas maturalnych i ósmych podstawówki. - Droga powrotu do szkół wiedzie przez powszechny system szczepień - podkreślił. - Nie da się zrobić edukacji online w klasie maturalnej z uwzględnieniem egzaminu. Trzeba szukać rozwiązania, umożliwiającego im powrót do szkoły - dodał.

