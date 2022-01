Powrót nauki zdalnej dla starszych roczników. Danuta Kozakiewicz: moi uczniowie są załamani

Wraca nauka zdalna dla części uczniów. Od czwartku 27 stycznia do 27 lutego uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych wrócą do nauki w formie zdalnej. Do placówek stacjonarnie pójdą wyłącznie przedszkolaki i najmłodsi uczniowie. - Młodzież z klas maturalnych i ośmioklasiści to uczniowie, którzy najbardziej przeżywają sytuację związaną z nauką zdalną. Przed nimi są bardzo poważne wydarzenia w ich życiu. Od tego, jak im pójdzie egzamin zależy obecnie bardzo dużo – powiedziała w programie "Newsroom WP" Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. U dzieci, które nie radzą sobie z tą sytuacją pogłębiają się problemy psychiczne. - Moi uczniowie mają bardzo smutne twarze, kiedy słyszą o nauczaniu zdalnym. Są załamani. Dla nastolatka rówieśnicy są często grupą wsparcia. Te dzieci czują, że są osamotnione – podkreśliła Danuta Kozakiewicz. - Przejście na pracę zdalną nie oznacza braku aktywności psychologa szkolnego. Trudno jest nam obserwować dzieci przy nauce zdalnej, by stwierdzić, które dziecko potrzebuje pomocy. My jako pedagodzy cały czas musimy się kształcić i obserwować – dodała dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.