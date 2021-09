Powrót lata? Nowa prognoza zaskakuje

Nawet 24 st. C mogą zobaczyć w niedzielę na termometrach mieszkańcy południowo-zachodniej części Polski. Nieco chłodniej będzie na wschodzie kraju, tam synoptycy przewidują około 15 st. C. Poranek przywita nas co prawda pochmurnie, a mgły ograniczą widoczność do dwustu metrów, ale wszystko poprawi się w kolejnych godzinach.