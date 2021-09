Koronawirus we Francji. Protesty przeciwko certyfikatom sanitarnym

Według lokalnej policji w sobotę w Marsylii manifestowało ok. 800 ludzi. Tydzień temu w protestach brało udział ok. 1,5 tys. osób, a w sierpniu do 6 tys. obywateli. W Bordeaux zebrało się ponad 1000 osób, podczas gdy na początku września demonstrowało tam blisko 3 tys. Francuzów.