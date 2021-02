Powrót do szkół. Dariusz Piontkowski wymienił warianty

Powrót dzieci do szkoły i nauka "na suwak"? - Taki wariant także rozważamy - przyznał w programie WP "Newsroom" Dariusz Piontkowski, wiceszef MEiN. Dzieci przychodziłyby do szkoły na pewien czas, a potem wracały do nauki zdalnej i wymieniały z innymi. - To pewien rodzaj nauki hybrydowej, mogłaby być zastosowana szczególnie w przypadku starszych roczników - wyjaśniał. Dopytywany, jak długie mogłyby być te okresy nauki stacjonarnej, Piontkowski powiedział, że takie szczegóły mogłyby być dopracowywane przez dyrekcję poszczególnych szkół. Gość programu "Newsroom" był również pytany o inne rozpatrywane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki możliwości powrotu do szkół. Były minister edukacji, który teraz pełni funkcję wiceministra, mówił że resort od dawna stoi na stanowisku, że powrót do stacjonarnej nauki jest potrzebny nauczycielom i uczniom.

