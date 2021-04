Powrót do nauki stacjonarnej jeszcze w kwietniu? Czarnek podał warunek

Kiedy powrót do nauki w szkołach?

W jego ocenie ta tendencja spadkowa "wydaje się być trwała". - Jeśli ona się potwierdzi również w przyszłym tygodniu, a to będzie już 10 dni od świąt i wtedy będziemy mieli również obraz migracji świątecznych, spotkań świątecznych, to mamy ogromną szansę na to, żeby jeszcze w kwietniu wrócić do opieki stacjonarnej nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, ale również mamy ogromną szansę na powrót do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych. Mam nadzieję, że hybrydowo w całych szkołach podstawowych - powiedział Czarnek.