Koronawirus. Żłobki i przedszkola zamknięte dłużej? "Sygnały od rządu"

Nowe obostrzenia. Żłobki i przedszkola zamknięte dłużej?

Przypomnijmy, że minister zdrowia informował o zamknięciu żłobków i przedszkoli minimum do 18 kwietnia. Jednak wypłacanie tego zasiłku wydłużono do 25 kwietnia. Decyzji oficjalnej w tej sprawie rząd nie ogłosił. Jednak jest to sygnał, że rządzący rozważają taką opcję.

Zobacz też: Niemcy mają pomysł na szczepionkę AstraZeneca. "Eksperyment medyczny"

Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń możliwe?

Na środowej konferencji prasowej Adam Niedzielski poruszył temat luzowania obostrzeń. Minister przekazał, że priorytetem dla rządu jest powrót przedszkolaków do placówek oświatowych i najmłodszych dzieci do szkół. - Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i klasy I-III wrócą do nauczania, co najmniej w trybie hybrydowym - wyjaśnił polityk.