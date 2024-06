Powodzie na południu Niemiec. W akcji ratunkowej zginął strażak

Niemcy. Zakłócenia w ruchu pociągów. Były też wykolejenia

Na kolei nadal występują zakłócenia w ruchu pociągów. W wyniku szkód spowodowanych przez burzę niemiecka kolej Deutsche Bahn (DB) odwołała połączenia dalekobieżne między Stuttgartem i Augsburgiem. Zgodnie z listą na stronie DB, odwołane zostały także m.in. połączenia z Monachium przez Norymbergę do Berlina, z Karlsruhe przez Stuttgart do Monachium, z Monachium do Zurychu i z Augsburga do Oberstdorfu.