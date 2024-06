Co przyniesie pogoda w najbliższych dniach? Jedna wyraźna zmiana

Czeka nas niższa temperatura. Na północy noce poniżej 10 st. C

We wtorek na południowym wschodzie kraju spodziewane są intensywne opady deszczu i możliwe burze. Zgodnie z prognozami na pozostałym obszarze spodziewane są słabsze przelotne opady deszczu. Termometry w dzień pokażą do 20-22 st. C. Chłodniej będzie na południowym wschodzie i nad samym morzem, od 15 st. C do 19 st. C.