"Powinni dostać jasny plan". Paweł Kowal o Ukrainie

Polska potrzebuje nowego traktatu o współpracy z Ukrainą. Tak w programie "Tłit" powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Polityk komentował zakończony szczyt NATO w Wilnie. - (Ukraińcy - red.) powinni dostać jasny plan wejścia do NATO. Tego nie dostali. Powinna być gwarancja z wyraźnym terminem. Tu chodzi o ducha walki. Dobrze, że ta ogólna deklaracja padła - mówił Paweł Kowal. Czy Ukraina jest niewdzięczna wobec sojuszników? Taka sugestia padła ze strony Wielkiej Brytanii. Czy Ukraina jest wdzięczna wobec Polski? - Zełenski jest w trakcie wojny. Żaden polityk demokratycznego świata nie może sobie tego wyobrazić. W ocenie prezydenta Zełenskiego mam trochę więcej tolerancji. Widzę, że relacje brytyjsko-ukraińskie są bardzo dobre. Na pewno Wielka Brytania, o czym mówiłem pani ambasador Wielkiej Brytanii, odegrała dużą rolę w koalicji antyputinowskiej w pierwszych tygodniach wojny. Ben Wallace ma bardziej komfortową sytuację niż Zełenski. Relacje (z Polską - red.) ze względu na zaangażowanie polityczne i powstanie humanitarne były bardzo gorące. Z Janem Krzysztofem Bieleckim napisaliśmy kilka tekstów apelujących do prezydenta o podpisanie traktatu. Zapisać interesy na papierze. Podejść do tego bardziej profesjonalnie. Nie jest już tak, jak było rok temu - dodał.

