Powiadomienia ws. Pegasusa. Prokuratura wysyła zawiadomienia

- Prawo i Sprawiedliwości nie wystarczyło to, że mieli media publiczne, że w nich hejtowali, że mieli gazety orlenowskie, że tylko ich kandydaci mieli do nich dostęp. Byli gotowi zrobić wszystko, by wygrać te wybory. Byli gotowi zastosować najgorsze świństwo, najgorszą zbrodnię w demokracji, jaką zna historia od czasu Watergate, a ta jest gorsza, czyli podsłuchiwanie członków sztabu wyborczego konkurentów politycznych - mówił Karnowski na konferencji prasowej.