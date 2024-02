Poważny problem Polski 2050. Regionalni działacze podjęli decyzję

- To będzie pewnie formuła podobna, jak w wyborach parlamentarnych, że będziemy jednym komitetem, natomiast technicznie PSL będzie swoich kandydatów obsługiwało, a Polska 2050 swoich. Jest to jeszcze przedmiotem ostatnich ustaleń. Na pewno to za chwilę przekażemy - powiedział w niedzielę szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk. Przekazał też, że na czele komitetu stanie europoseł Adam Jarubas.