"Potwór w sutannie" apeluje. Chce od sądu uniewinnienia

Apeluje też jednak prokuratura, która chce m.in., by kapłanowi zaostrzono wyrok. Zamiast zasądzonych wcześniej siedmiu lat miałby więc odsiedzieć dziewięć lat. Ponieważ Jacek W. jest tymczasowo aresztowany od 2023 r., wyszedłby na wolność dopiero w 2032 r.

W pierwszej instancji wśród zasądzonych przestępstw znalazło się m.in. zgwałcenie - zarówno typ podstawowy, jak i kwalifikowany, za który kodeks karny przewiduje surowszą karę, ponieważ chodzi o osobę, która stała się ofiarą, gdy była poniżej 15. roku życia. Na karę miało wpływ to, że zdaniem sądu ksiądz Jacek W. wykorzystał stosunek zależności chłopca od niego, a także znęcał się nad nim.

Kiedy do mediów w 2023 r. dostała się wiadomość o zatrzymaniu księdza, dziennikarze okrzyknęli go mianem "potwora w sutannie". Bo poza pedofilią i gwałtami miał też dopuszczać się wobec chłopca szeregu innych szokujących czynów.

Maciej (imię zmienione) był ministrantem w parafii w Unisławiu, dużej wsi niedaleko Torunia. U księdza Jacka zaczął się spowiadać jako 12-latek. Tak zdaniem śledczych miał rozpocząć się ciąg zdarzeń, który doprowadził do wielu okrutnych przestępstw. Prokuratorzy musieli podzielić je na dwa rodzaje - te popełnione na dzieciach do 15. roku życia oraz na osobach w wieku powyżej 15 lat.

Do pierwszej grupy zakwalifikowano upijanie Macieja i wykorzystywanie go w stanie upojenia. Duchowny miał także manipulować chłopcem. Według śledczych zainscenizował mszę, podczas której włożył na palec chłopca różaniec i powiedział "od teraz jesteśmy mężem i żoną".

Natomiast kiedy Maciej skończył 15 lat, duchowny miał kupować mu ubrania, buty, telefony i zabierać na wycieczki, by dalej wykorzystywać go seksualnie. Według prokuratury występowało tu nadużycie stosunku zależności, bowiem chłopak uważał go za swojego przewodnika duchownego.