Potwierdzenie z USA ws. żołnierzy Korei Północnej

- Współpracujemy ściśle z naszymi sojusznikami i partnerami, aby w pełni zrozumieć tę sytuację, ale dziś jestem gotów podzielić się tym, co wiemy na tym etapie: oceniamy, że od początku do połowy października Korea Północna przerzuciła co najmniej 3000 żołnierzy do wschodniej Rosji - powiedział John Kirby podczas briefingu w Białym Domu.