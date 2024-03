Potężne uderzenie z zaskoczenia. Pojazdy Rosjan wybuchały jeden po drugim

Rosjanie wpadli w śmiertelną pułapkę na froncie. Ukraińcy uderzyli z zaskoczenia w dwie rosyjskie kolumny w obwodzie donieckim. Agencja Reutera udostępniła nagranie z tej akcji. Kamery dronów operacyjnych należących do żołnierzy Gwardii Ofensywnej Sił Zbrojnych Ukrainy uchwyciły momenty ataków. Jak można zauważyć, na nagraniu do zadania śmiertelnych ciosów Rosjanom użyto ciężkiej artylerii i bezzałogowców, które były wypełnione ładunkami wybuchowymi. W pewnym momencie widać serię eksplozji. Jest ona pokłosiem zmasowanego uderzenia dronów w pojazdy BMP. Następnie na kawałki rozerwany zostaje czołg T-90. Z kolei Rosjanie z drugiej kolumny zdążyli opuścić zepsuty sprzęt, jednak po chwili na każdym kroku czaiła się na nich śmierć. "Rosjanie zbliżali się do pozycji Gwardii, ale zostali powstrzymani przez drony uderzeniowe i artylerię. Nieudany atak sił rosyjskich zakończył się zniszczeniem czterech pojazdów. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, cały personel wroga został zlikwidowany" - przekazał Reuters.