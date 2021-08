1 z 7 Potężne trzęsienie ziemi na Haiti. Żywioł zabił setki osób [ZDJĘCIA]

Co najmniej 1800 rannych i co najmniej 304 zabitych - to bilans sobotniego trzęsienia ziemi na Haiti. Wstrząsy o magnitudzie 7,2 w skali Richtera spowodowały olbrzymie zniszczenia. Wiele krajów świata oferuje swoją pomoc. Na Haiti trwają poszukiwania ofiar i akcja ratunkowa.