"Potężna piąta fala". Niemcy chcą kupić szczepionki od Polski

W przypadku szczepionki firmy BioNTech/Pfizer, która do tej pory dominowała w Niemczech, będzie to "nieco trudniejsze", dlatego minister wezwał lekarzy, aby korzystali z preparatu Moderny, którego zasoby wystarczą w Niemczech na najbliższe dwa tygodnie. Lauterbach zapowiedział, że przyspieszona zostanie dostawa 35 mln dawek Moderny, z czego 10 mln trafi do Niemiec jeszcze w grudniu. Ponadto prowadzone są rozmowy z Rumunią, Bułgarią, Portugalią i Polską o krótkoterminowym przejęciu dawek, które nie są w tych krajach potrzebne.