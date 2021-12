Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci

Szczepienie wykonywane jest preparatem Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Przed podaniem szczepionki Pfizera dziecko przejdzie kwalifikację przeprowadzoną przez lekarza. Może to zrobić również rezydent i lekarz stażysta. Co istotne - schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.