Pediatra alarmuje: coraz więcej dzieci chorych na COVID-19. "Warto szczepić"

Lekarz wyjaśniał również, że rodzice nie powinni obawiać się szczepień, jeśli dziecko jest lekko przeziębione. - Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bardzo ważne i łagodna infekcja, zwłaszcza pod jej koniec nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia. Jeśli jest to poważna choroba, np. infekcja przebiegająca z wysoką gorączką, szczepienia odraczamy, ale jeśli jest to tylko lekki katar - nie odwlekamy szczepienia przeciwko COVID-19 - powiedział.