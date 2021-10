Fala przeziębień i infekcji wśród dzieci. Brak miejsc u pediatrów

Wszystko wskazuje na to, że sezon zachorowań wśród dzieci zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Fala infekcji jest aktualnie tak duża, że kolejki do pediatrów w Warszawie są gigantyczne. Rodzice skarżą się, że tak dramatycznej sytuacji nie było od bardzo dawna, a w jednej z placówek terminy do pediatrów zajęte są już na kilka tygodni do przodu.