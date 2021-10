Szczyt czwartej fali pandemii. Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał termin

- W Ministerstwie Zdrowia przygotowaliśmy taki projekt ustawy, który pozwoliłby pracodawcom weryfikować, czy pracownik jest zaszczepiony. Jest to pewne ułatwienie dla firm, które mają taki profil działalności. Oczywiście, są to dane poufne, więc jest tutaj konieczna regulacja, która by to umożliwiała - tłumaczył Niedzielski na antenie Polsat News.