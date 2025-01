Potężna eksplozja w Gazie. Cios Izraela po ogłoszeniu zawieszenia broni

W czwartek nocą w Strefie Gazy doszło do silnej eksplozji. Agencja AP udostępniła nagrania z kamer zamontowanych w południowym Izraelu z widokiem na Strefę Gazy. Na materiale widać silną eksplozję, która w ułamku sekundy rozświetla czarne niebo na czerwono, a w oddali unosi się ogień i kłęby dymu. "Ogromne eksplozje nad panoramą Strefy Gazy nagrane z południowego Izraela. Palestyńczycy z Gazy informowali o ciężkich izraelskich bombardowaniach. Naloty w czwartkową noc zabiły co najmniej 72 osoby" - przekazała AP. Jak wynika z tego przekazu, Izrael przeprowadził atak rakietowy zaraz po ogłoszeniu porozumienia o zawieszeniu broni. Do uderzenia miało dojść w nocy, gdy Palestyńczycy cieszyli się ze wstępnej decyzji władz. Formalne porozumienie w tej sprawie ma dopiero zapaść, dlatego Izrael zaatakował cele Hamasu. Wcześniej medialne doniesienia na temat sytuacji w Strefie Gazy potwierdził w mediach społecznościowych Donald Trump. "Mamy umowę dla zakładników na Bliskim Wschodzie. Wkrótce zostaną uwolnieni. Dziękuję!" - napisał prezydent elekt USA. Porozumienie, które musi zatwierdzić rząd, ma zapewnić drogę do zakończenia trwającej ponad rok wojny. Wcześniej już zdarzało się, że obie strony konfliktu nasilały operacje wojskowe w ostatnich godzinach przed wejściem w życie pełnoprawnego zawieszenia broni, aby na koniec pokazać swoją siłę.