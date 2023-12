"Postępują na całym froncie". Pilne spotkanie dowódców

"Fakt, że siły rosyjskie dążyły do przejęcia inicjatywy i prowadziły operacje ofensywne w pierwszej połowie listopada, w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych w ciągu roku, zamiast poczekać na mrozy, sugeruje, że wojska Rosji są pod presją, by całkowicie przejąć i utrzymać inicjatywę w pierwszych miesiącach 2024 r., przed marcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji" – wnioskuje amerykański think tank.