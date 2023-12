Protest polskich przewoźników. Na granicy utknęły opaski i pickupy

Protest opóźnia m.in. dostarczenie dronów na front o ok. dwa do trzech tygodni. - Oznacza to, że armia rosyjska będzie mogła przez kilka tygodni dłużej zabijać ukraińskich żołnierzy i terroryzować ludność cywilną - powiedział Oleksandr Zadoroznyj, dyrektor operacyjny fundacji KOŁO, która pomaga armii ukraińskiej w zakresie technologii na polu walki w tym dronów i sprzętu komunikacyjnego.